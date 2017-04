Rezept der Woche: Rucolarisotto mit Parmaschinken

Z

40 dag Risottoreis, 20 dag Rucola, 15 dag Parmaschinken, 3 Knoblauchzehen, 1 Stange Lauch, 8 dag Butter, 2 Paradeiser, 750 ml heiße Gemüsesuppe, Salz, Pfeffer (aus der Mühle), etwas Muskat, 5 dag frisch geriebenen Parmesan.

Zubereitung: Knoblauch fein würfelig, den Lauch in feine Streifen schneiden und den gewaschenen Rucola grob hacken. Die Paradeiser überbrühen, häuten, entkernen und würfelig schneiden. Den Schinken in Streifen schneiden. In einem großen Topf die Hälfte der Butter erhitzen und Knoblauch sowie Lauch darin andünsten. Den Reis und ¾ des Rucolas zugeben und unter ständigem Rühren ebenfalls andünsten. Etwa 2 Tassen Gemüsesuppe zugießen, weiterrühren und einköcheln lassen. Dann nach und nach die restliche heiße Suppe zugießen und den Reis bei schwacher Hitze fertig garen. Dabei ständig rühren. Kurz vor Ende der Garzeit Paradeiserwürfel, Schinkenstreifen, Parmesan und die restliche Butter unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Mit dem restlichen Rucola bestreuen und servieren.