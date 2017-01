Rezept der Woche: Das schnelle Lieblingscurry

Z

1 Tasse Basmatireis, 30 dag Hühnerfilet, 1 Zucchini, 15 dag Zuckerschoten, 15 dag Pilze nach Wahl (Wiesenchampignons, Kräuterseitlinge…), 4 mittelgroße Paradeiser, 1 rote Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Limette, 1 Stückchen frischer Ingwer, Chili, 1 Bund frischer Koriander, 250 ml Kokosmilch, Sojasauce, Kurkuma, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Weißwein, frisches Basilikum.

Zubereitung: Reis in einen Topf geben, mit einer ganzen Tasse Wasser aufgießen und salzen. Den Reis bei mittlerer Hitze zugedeckt köcheln lassen. Zwiebel fein schneiden, Knoblauchzehen andrücken. Zucchini würfeln. Paradeiser vierteln, die Zuckerschoten putzen und halbieren. Das Gemüse in eine Schüssel geben, mit abgeriebener Limettenschale, etwas Chili, geschälten und geriebenen Ingwer und gehackten Koriander würzen und mit einem Schuss Olivenöl beträufeln. Salzen, pfeffern und umrühren. Öl in einer Pfanne erhitzen. Die gewürfelten Hühnerfilets darin anbraten. Pilze schneiden, dazu geben und weiter braten. Etwas Weißwein zugießen und mit Kokosmilch ablöschen. Das Gemüse unterheben und mit Sojasauce und Kurkuma abschmecken. 10 bis 15 Minuten leicht köcheln lassen. Den Reis auf einer Platte anrichten, Pfanneninhalt darüber gießen, mit gezupftem Basilikum und Koriander garnieren.

Tipp: Verfeinern Sie den Reis mit Ingwer und geben sie für eine hübschere Farbe Curcuma in das Curry. Dafür zirka ein Drittel der Ingwerknolle in grobe Stücke schneiden und zum köchelnden Reis dazugeben. Etwas Curcuma in die Pfanne mit der Kokosmilch reiben, bis die gewünschte, gelbe Note erreicht ist.