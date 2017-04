Preise für private Nachhilfe wieder angestiegen

Für viele Schüler heißt es in der Freizeit nachsitzen. Dafür müssen Eltern aber teilweise tief in die Tasche greifen. Einzelunterricht in Lerninstituten schlägt mit Kosten in Höhe von rund 21 bis knapp 58 Euro (pro Stunde) zu Buche. Für Nachhilfe in Kleingruppen verlangen Lerninstitute etwa sechs bis 44 Euro.

Das zeigt eine aktuelle Preiserhebung bei 33 Nachhilfe- Instituten in Wien. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Preise für den Einzel- (plus 0,8 Prozent) und Gruppenunterricht (plus 2,6 Prozent) etwas verteuert.

Was Eltern bei der Auswahl eines Nachhilfe- Instituts beachten sollten:

Preise prüfen: Vergleichen Sie die Preise, aber achten Sie auf die Dauer der Unterrichtseinheiten. Eine Stunde ist nicht immer eine Stunde. Die Einheiten betragen zwischen 45 und 120 Minuten. Lernpsychologisch sind 45 bis 50 Minuten ratsam, danach sollte eine Pause von rund zehn Minuten folgen.

Wie viele andere Schüler sind dabei, wo stehen sie? Fragen Sie beim Gruppenunterricht nach der Anzahl der SchülerInnen und der Lernstufe in der Gruppe. In kleinen Gruppen kann der Lernerfolg genauso gut wie beim Einzeltraining sein. Wenn Alter oder Niveau zu unterschiedlich sind, kann der Lernerfolg zu wünschen übriglassen.

Bei Freunden nachfragen: Erkundigen Sie sich bei Freunden, Bekannten oder anderen Eltern, ob sie gute Erfahrungen mit Nachhilfelehrern haben.

Drum prüfe, wer sich bindet: Vergewissern Sie sich, ob es eine Bindungsfrist gibt. Einige Nachhilfe- Institute bieten nur dann günstige Preise an, wenn Sie sich ein oder mehrere Monate binden.

Oft bieten Studenten, etc. günstigere Nachhilfestunden an. Vorteil: Diese kommen auch zu Ihnen nach Hause.

Gratis- Förderung der Wiener Volkshochschulen: Gratis- Nachhilfe wird in Wien für Kinder der Volksschule, Neuen Mittelschule und AHS- Unterstufe von LernbetreuerInnen der Wiener Volkshochschulen angeboten. Informationen unter www.vhs.at/gratislernhilfe.html.