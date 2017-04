Österreicher halten Partner seit 14 Jahren Treue

Österreicher halten dem Partner am längsten die Treue. Mit ihm sind sie seit 14 Jahren zusammen, in den aktuellen vier Wänden wohnen sie seit elf Jahren und seit vier haben sie im Schnitt ihr Auto. Doch nur 40 Prozent sind völlig zufrieden. Frauen liebäugeln mit einer neuen Wohnung, Männer mit einem neuen Auto, so eine neue Umfrage.