Ferienbetreuung bleibt ein heißes Thema

Neun Wochen Ferien bedeuten für Schüler pure Entspannung. Die Eltern fragen sich im Gegenzug: "Wo bringe ich mein Kind unter?" Eine Studie zeigt, dass 70 Prozent der schulpflichtigen Mädchen und Burschen von ihren Großeltern betreut werden.

Doch was tun, wenn keine Oma in der Nähe wohnt? "Bereits seit 2010 fordern wir eine flächendeckende Betreuung in den Ferien", so Karl Dwulit, Vorsitzender des Elternvereins. Eine Lösung ist nicht in Sicht.

