Zwölfter Saisontreffer für NHL- Legionär Grabner

Michael Grabner ist nach seinem zwölften Saisontor Top- Torschütze der NHL. Der 29- jährige Kärntner traf am Montag beim 5:2- Sieg seiner New York Rangers bei den Pittsburgh Penguins zum 2:2 (35.) und steht gemeinsam mit dem 18- jährigen finnischen Jungstar Patrik Laine (Winnipeg) und Superstar Sidney Crosby (Pittsburgh) in der Liste ganz oben.