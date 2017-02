Zum Schmunzeln: Schweizer feiern "Riesen/Wichser"

"Traumduo Riesen/Wichser geboren", posaunt der "Blick" in seiner Online- Ausgabe am Dienstag. Gemeint sind die Herren Adi Wichser und Michael Riesen, die den Raperswil Lakers "das Siegen beigebracht" haben. Riesen erzielte gegen seinen Ex- Klub HC Davos zwei Tore, beide nach Vorbereitung von Wichser.

Zweifelsohne eine schöne Story - die in österreichischen Eishockey- Hallen aber wohl vor allem spitzfindige Fans zu vermehrter Kreativität bei etwaigen Schmähgesängen anregen würde ...