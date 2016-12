Vienna Capitals setzen sich weiter ab

Die Vienna Capitals haben am Sonntag ihre derzeitige Dominanz in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit einem 4:1- Sieg in Innsbruck unterstrichen. Die Wiener liegen nach 32 Runden damit schon acht Punkte voran, auch da Verfolger Salzburg Fehervar daheim 2:3 nach Penaltyschießen unterlag und das drittplatzierte Linz mit nun zehn Zählern Rückstand gegen Graz eine 4:5- Heimniederlage kassierte.