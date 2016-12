Vienna Capitals mühen sich zu Sieg bei Fehervar

Nachdem Orban (24.) Szekesfehervar in Führung geschossen hatte, sorgte Rotter mit einem späten Doppelschlag (46., 55.) für die Führung der Capitals. Den Ungarn glückte durch Schiestel (57.) aber noch der Ausgleich zum Gang in die Verlängerung. In der Overtime avancierte Fraser (63.) mit einem Schlagschusstreffer zum Matchwinner für den überlegenen Spitzenreiter.

Salzburg kann auswärts ja doch noch siegen

Salzburg gelang in Dornbirn nach der Führung der Hausherren von Häußle (5.) in der Schlussminute des ersten Abschnitts durch Kristler der Ausgleich. Die Vorentscheidung führte ein Doppelschlag von Pallestrang (53./PP) und Rauchenwald (54.) in der Schlussphase herbei. Den 4:1- Endstand zum ersten Erfolg des Titelverteidigers in der Fremde nach zuletzt vier Niederlagen fixierte Hughes (60.) mit einem Empty- Net- Tor.

Linzer Black Wings und Grazer 99ers gewinnen

Linz holte in Znojmo durch einen Doppelschlag von Potulny einen Zwei- Tore- Rückstand auf. Die Black Wings gingen bei ihrem Angstgegner aufgrund eines Treffers von Hughesman (53.) aber doch noch als Verlierer vom Eis. Die Graz 99ers feierten beim Debüt von Neo- Trainer Doug Mason einen glatten 4:0- Heimsieg gegen Schlusslicht Ljubljana. Gegen den Tabellenletzten trafen vor nicht einmal 1000 Fans Strohmeier (13.), Nash (19.), Ograjensek (24.) und Setzinger (49.).

Villacher "Adler" verspielen beinahe 3: 0- Führung

Der VSV kam zu einem 3:2 gegen Tabellennachbar Innsbruck. Nach drei Treffern binnen zweieinhalb Minuten Mitte des ersten Drittels von Mühlstein, Labrecque und Petrik machten es die Gäste durch Tore von Lammers (53.) und Clark (58.) noch einmal spannend, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Durch den Heimerfolg haben die Villacher nur noch drei Punkte Rückstand auf die fünftplatzierten Tiroler.

KAC triumphiert auch gegen HC Bozen

Der KAC verlängerte seinen Erfolgslauf mit einem 5:4- Heimsieg nach Penaltyschießen gegen den Tabellenvierten Bozen. Die Klagenfurter zogen im Mitteldrittel auf 4:1 davon, die Südtiroler Gäste schafften aber wieder den Ausgleich. In der Verlängerung blieb es beim 4:4, ehe Lundmark im Penaltyschießen als einziger Schütze zum Sieg traf. Durch den sechsten Sieg in Serie hielt der weiter achtplatzierte Rekordmeister den Anschluss an die Top sechs.

Die Ergebnisse:

Moser Medical Graz 99ers - Olimpija Ljubljana 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Graz, 975

Tore: Strohmeier (13.), Nash (19.), Ograjensek (24.), Setzinger (49.)

Strafminuten: 6 bzw. 6

Dornbirner EC - Red Bull Salzburg 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Dornbirn, 2800

Tore: Häußle (6.) bzw. Kristler (20.), Pallestrang (53./PP), Rauchenwald (54.), Hughes (60./EN)

Strafminuten: 4 bzw. 6

VSV - HC TWK Innsbruck 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

Villach, 2900

Tore: Mühlstein (13.), Labrecque (14.), B. Petrik (16.) bzw. Lammers (53.), Clark (59.)

Strafminuten: 2 bzw. 2

Fehervar AV19 - UPC Vienna Capitals 2:3 n.V. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)

Szekesfehervar, 3200

Tore: Orban (24.), Schiestel (57.) bzw. Rotter (46., 55.), Fraser (63.)

Strafminuten: 4 bzw. 2

KAC - HCB Südtirol 5:4 n.P. (1:0, 3:2, 0:2 - 0:0,1:0)

Klagenfurt, 3200

Tore: M. Geier (2.), Richter (23.), Hurtubise (24.), Lundmark (38./entscheidender Penalty) bzw. Glenn (27.), Reid (40./PP), Metropolit (42.), Gander (57.)

Strafminuten: 2 bzw. 4

HC Znojmo - Liwest Black Wings Linz 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Znojmo, 2600

Tore: Lattner (6.), Bartos (12.), Hughesman (53.) bzw. Potulny (37., 48.)

Strafminuten: 2 bzw. 8