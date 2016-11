Vienna Capitals kehren an Tabellenspitze zurück

HC Innsbruck gewann das West- Derby gegen Dornbirn mit 3:2. Keine Siege gab es für die beiden Kärntner Klubs KAC (2:4 zu Hause gegen Fehervar) und den VSV (3:4 nach Verlängerung bei Schlusslicht Olimpija Ljubljana).

Caps- Goalie mit " Shut- out"

In Graz hatte Capitals- Goalie David Kickert mit seinem "Shut- out", dem ersten der Wiener in dieser Saison, wesentlichen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. McGregor Sharp im Powerplay (29.) und Kelsey Tessier (44.) erzielten die Treffer der Gäste, die damit auch im zwölften Saison- Auswärtsspiel punkteten. Gegen die 99ers gewannen die Caps schon das siebente Duell hintereinander.

Die Linzer gaben in Bozen den Sieg aus der Hand. 4:1 waren sie schon vorangelegen, danach trafen aber nur noch die Gastgeber. Die Black Wings hatten sich vom raschen 1:0 für die Südtiroler durch Brodie Reid nach 26 Sekunden gut erholt, Ryan Potulny (4.,12.) und Dan DaSilva (9.,22.) trafen im Doppelpack. Das Match drehten auch dank dreier Überzahltreffer Marco Insam (23.), Nicholas Palmieri (28.), Marc- Olivier Vallerand (31.) und Dennis Kearney (54.).

Salzburg springt auf Platz zwei

Salzburg nutzte die Linzer Nullnummer und schob sich auf Rang zwei vor. Die Roten Bullen mussten schon zum sechsten Mal hintereinander in die Verlängerung, die diesmal keine Tore brachte. Das Duell zwischen dem Meister und dem Vize- Meister entschied schließlich Raphael Herburger, der als einziger seinen Penalty verwertete.

Im West- Derby auf dem Innsbrucker Tivoli bestätigte der HC Innsbruck seine Heimstärke und festigte mit dem siebenten Heimsieg in Folge Platz vier. Dornbirn machte durch James Arniel zweimal eine Führung der Haie wett, Andrew Clark schoss die Tiroler aber zum 11. Heimsieg im 13. Saisonheimspiel.

Kärntner haben nichts zu lachen

Kräftige Enttäuschungen gab es für die Kärntner Eishockey- Fans. Der VSV hatte die ersten zwei Duelle mit Ljubljana klar (6:1 und 5:1) für sich entschieden und ging mit einem Doppelschlag im Schlussdrittel (46. und 47.) 3:2 in Führung, kassierte aber schnell den Ausgleich und verlor durch ein Langkow- Tor in der Verlängerung.

Die Villacher sind dennoch weiter auf Rang sechs, der einen Platz in der Pick- Round bringt. Darauf fehlen den Klagenfurtern nach der dritten Niederlage en suite dagegen schon sechs Punkte. In einer Partie auf mäßigem Niveau enttäuschte der KAC in den ersten zwei Dritteln, bäumte sich aber im Schlussdrittel auf und schaffte den 2:2- Gleichstand. Nach dem 2:3 nach einem schweren Abwehrfehler (52.) konnten sie aber nicht mehr zusetzen.

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 19 13 0 6 30 41 2. Vienna Capitals 19 14 0 5 16 40 3. Linz 19 13 0 6 16 38 4. Bozen 19 11 0 8 6 32 5. Innsbruck 19 10 0 9 6 31 6. Graz 19 10 0 9 13 31 7. VSV 19 9 0 10 6 28 8. Znaim 19 10 0 9 -10 28 9. KAC 19 8 0 11 0 25 10. Szekesfehervar 19 7 0 12 -18 20 11. Dornbirn 19 5 0 14 -18 19 12. Olimpija Laibach 19 4 0 15 -47 9