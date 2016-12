Vanek vor seinem 900. NHL- Spiel: "Purer Wahnsinn!"

"Krone": Thomas, du bestreitest in der Nacht auf Freitag, die Play- off- Matches miteingerechnet, mit den Detroit Red Wings gegen die Los Angeles Kings dein 900. Spiel in der NHL. Ein spezieller Moment?

Thomas Vanek: Ja, das ist der pure Wahnsinn. Wenn ich daran denke, dass ich mit 14 Graz verließ, lange auf den Traum NHL hinarbeitete. Und jetzt nach elf Jahren in der NHL die 900 erreicht habe.

Foto: GEPA

"Krone": Erinnerst du dich noch an dein NHL- Debüt am 5. Oktober 2005 gegen die New York Islanders?

Vanek: Ich weiß, dass ich extrem nervös war, mir ein Assist gelang. Besser in Erinnerung habe ich ein anderes meiner ersten Spiele. Gegen Pittsburgh und mein Idol Mario Lemieux. Als mir unser Zeugwart nach dem Spiel seinen Schläger gab, wo Lemieux draufgeschrieben hatte: "Für Thomas! Alles Gute, Mario Lemieux." Das war der Hammer!

"Krone": Deinen ersten Treffer in der NHL…

Vanek: …erzielte ich gegen Carolina, in meinem 15. Spiel. Ich bekam die Scheibe, trickste zwei Verteidiger aus und traf mit einem platzierten Schuss ins Netz. Diese Szene sehe ich noch vor mir.

Foto: GEPA

"Krone": Ebenso gab es auch bittere Momente. Und einen besonders schmerzvollen.

Vanek: Ja, der Kieferbruch gegen Ottawa 2009. Als ein Schlagschuss aus drei Metern meinen Kiefer zertrümmerte. Die Schmerzen waren höllisch, nach der Operation erträglicher. Es dauerte einige Zeit, bis wieder der Alltag eingekehrt war.

"Krone": Aktuell läuft deine zwölfte NHL- Saison, die erste im Dress von Detroit. Wie schaut dein erstes Fazit aus?

Vanek: Wir haben oft gute Spiele, erarbeiten uns viele Chancen, treffen aber zu selten ins Tor. Auch wenn es frustrierend ist, müssen wir positiv bleiben. Die geistige Balance halten. Da denke ich immer an mein großes Vorbild.

Foto: AP

"Krone": Und zwar?

Vanek: Footballer Tom Brady. Der mit 39 vier Super- Bowls gewonnen hat, seit 16 Jahren in der NFL auf höchstem Niveau spielt. Immer die Balance findet. Von ihm kann ich noch viel lernen.

"Krone": Visierst du als Nächstes das 1000. NHL- Match an?

Vanek: Ich bin jetzt 32, nicht mehr der Jüngste, aber längst kein Opa. Ich hoffe, dass ich noch einige gute Saisonen und mehrere 100 Spiele in der NHL vor mir habe. Und mir eines Tages doch noch den Traum vom Stanley- Cup erfüllen kann.

Christian Reichel, Kronen Zeitung