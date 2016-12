Vanek trifft bei Sieg der Detroit Red Wings

Siegreich blieben auch die New York Rangers, beim 6:3 gegen die Arizona Coyotes blieb Michael Grabner aber ohne Scorerpunkt.

Die Columbus Blue Jackets stellten mit dem 5:3 bei den Winnipeg Jets die drittlängste Siegesserie der NHL- Geschichte ein. Mit dem 14. Erfolg hintereinander egalisierte die Mannschaft aus Ohio die Serien der Boston Bruins (1929/30) und der Washington Capitals (2009/10). Rekordhalter sind die Pittsburgh Penguins mit 17 Siegen (1992/93) am Stück.

Auch Minnesota Wild baute seine Rekordserie aus. Die Wild gewannen beim 6:4 gegen die New York Islanders zum zwölften Mal in Folge. In der Nacht auf den 1. Jänner kommt es zwischen Minnesota und Columbus damit zum Duell der beiden derzeit formstärksten NHL- Franchisen.