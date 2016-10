Vanek stark: Tor bei Detroits Sieg gegen Carolina!

Thomas Vanek und die Detroit Red Wings haben in der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL ihren erfolgreichen Start prolongiert. Die Red Wings feierten am Dienstag einen 4:2- Heimsieg über die Carolina Hurricanes, Vanek erzielte in der 5. Minute das Tor zum 1:0. Der 32- Jährige hält nach sieben Spielen bei vier Toren und vier Assists und ist gemeinsam mit Gustav Nyquist bester Scorer seines Teams.