Vanek- Pleite in NHL gegen Ex- Klub Buffalo!

Die Detroit Red Wings haben sich am Freitag in der National Hockey League den Buffalo Sabres auswärts 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben müssen. Das Siegestor gelang Kyle Okposo im Powerplay 26 Sekunden vor dem Ende der Overtime. Thomas Vanek ging gegen seinen langjährigen Ex- Club hingegen leer aus. In den sieben Spielen davor hatte der Detroit- Stürmer stets gepunktet.