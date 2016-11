Vanek gibt Comeback bei Niederlage von Detroit

Auch mit dem Comeback von Thomas Vanek kam bei den Detroit Red Wings in der NHL der Erfolg nicht zurück. Österreichs Eishockey- Star gab am Sonntag bei der 2:3- Heimniederlage gegen die Calgary Flames sein Comeback nach fast vierwöchiger Verletzungspause. Michael Grabner unterlag mit den New York Rangers zu Hause den Florida Panthers 2:3 nach Penaltyschießen.