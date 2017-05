USA nach 5:3 gegen Russland Gruppensieger bei WM

Die USA haben sich bei der Eishockey- WM mit einem 5:3- Erfolg über Russland in Köln den ersten Platz in der Vorrunden- Gruppe A gesichert. Mit sechs Siegen und einer Niederlage haben die USA einen Punkt mehr auf dem Konto als der Rekord- Champion. Sie treffen nun im Viertelfinale auf Finnland, den Vierten der Gruppe B, der im Abendspiel gegen Kanada 2:5 unterging. In Gruppe B schloss die Schweiz dank eines 3:1 gegen Tschechien in Paris auf dem zweiten Rang hinter Titelverteidiger Kanada ab. Die Eidgenossen messen sich in der Runde der letzten acht am Donnerstag erneut in Paris mit Schweden.