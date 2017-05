Tschechien deklassiert Weißrussland

Die Slowakei rettete sich in der Gruppe A in Köln gegen Italien dank eines Treffers von Libor Hudacek 64 Sekunden vor dem Ende zum 2:2 in die Verlängerung. Dort verhinderte Peter Ceresnak (63.) mit dem Tor zum 3:2 einen Überraschungssieg der Azzurri.

Redaktion krone Sport