Siege für Spitzentrio Salzburg, Capitas und Linz

Das Spitzentrio der Erste Bank Eishockey- Liga hat sich mit knappen Siegen in der 11. Runde vom Feld abgesetzt. Salzburg wahrte am Dienstag dank eines erst im Finish fixierten 4:1- Erfolgs gegen eine Villacher Rumpftruppe Platz eins vor den punktegleichen Vienna Capitals. Die Wiener siegten in Dornbirn 3:2. Die Black Wings Linz besiegten Innsbruck 5:4. Der KAC kam bei Schlusslicht Olimpija Ljubljana zu einem 6:3- Erfolg, die Graz 99ers setzten sich zu Hause gegen HCB Südtirol mit 3:0 durch. Znojmo siegte bei Fehervar mit 4:3 nach Verlängerung.