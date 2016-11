Siege für Caps und Linz ++ Salzburg- Match abgesagt

Das Match des bisherigen Tabellenzweiten Salzburg in Bozen wurde wegen der Erkrankung von 13 der 22 Südtirol- Spieler an einem Magen- Darm- Virus kurzfristig abgesagt. Wann die Partie nachgetragen wird, ist noch offen. Der KAC unterlag indes in Innsbruck 2:3, der VSV siegte in Dornbirn 4:3. Graz kassierte eine empfindliche 1:5- Pleite bei Fehervar.

Capitals fahren gegen Znojmo knappen Sieg ein

Die Caps waren gegen Znojmo zu Beginn das gefährlichere Team, mehr als ein Treffer von Rotter (12.) schaute trotz Chancenübergewicht zunächst aber nicht heraus. Im Mittelabschnitt kamen die Gäste zum glücklichen Ausgleich durch Cip (32.). Ein Doppelschlag von McKiernan (45./PP) und Nödl (48.) nach Fehler von Lakos bescherte den Wienern dann die entscheidende Zweitoreführung. Den Tschechen gelang in der Schlussminute zwar der Anschlusstreffer, in Gefahr geriet der 3:2- Erfolg der Capitals aber nicht mehr.

Black Wings mühen sich gegen Schlusslicht Ljubljana

Linz lieferte sich mit dem zuletzt gut auftretenden Tabellenletzten aus Ljubljana einen Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Zweimal Da Silva (9./PP2, 26.) und Schofield (57.) trafen in der regulären Spielzeit für die Linzer, die Slowenen glichen jeweils aus. In der Verlängerung fixierte Broda (66.) mit dem 4:3 den dritten Linzer Sieg in Serie.

Innsbrucker Haie verbeißen sich im KAC

In Innsbruck gingen die Haie durch Lamoureux bereits nach 62 Sekunden in Führung. In der Schlussphase des Mittelabschnitts fing sich der KAC zwei weitere Gegentreffer durch Bishop (39.) und neuerlich Lamoureux (40.) ein. Die Klagenfurter kamen dank Toren von Kapstad (52.) und Schumnig (54.) noch auf 2:3 heran, der Ausgleich glückte den zu spät aufgewachten Rotjacken jedoch nicht mehr.

Dornbirn steckt weiterhin tief in der Krise

Dornbirn geriet gegen den VSV durch ein Tor von Benjamin Petrik (5.) in Rückstand. Drei Powerplaytreffer von Grabher- Meier (12.), Siddall (18.) und Schmidt (33.) brachten den Bulldogs eine 3:1- Führung ein. Die Villacher legten aber ein fulminantes 3:0- Schlussdrittel mit zwei späten Toren von Johner (52., 57.) hin und fügten den Bulldogs so die bereits siebente Niederlage in Serie zu. Graz hielt die Partie in Szekesfehervar nur bis zum 1:2 durch McLean in der 27. Minute offen, ehe drei Tore der Ungarn noch im Mitteldrittel für klare Verhältnisse sorgten. Das 5:1 von Sarauer in der 35. Minute war bereits der letzte Treffer der Partie.

Das Ergebnis:

UPC Vienna Capitals - HC Znojmo 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Wien, 3250

Tore: Rotter (12.), McKiernan (45./PP), Nödl (48.) bzw. Cip (32.), Sulak (60./PP)

Strafminuten: 4 bzw. 4

HC TWK Innsbruck - KAC 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Innsbruck, 2000

Tore: Lamoureux (2., 40.), Bishop (39./PP) bzw. Kapstad (52.), Schumnig (54.)

Strafminuten: 8 bzw. 8 plus 10 Lundmark

Fehervar AV19 - Moser Medical Graz 99ers 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Szekesfehervar, 2900

Tore: Sofron (3./PP2, 27.), Koger (4./PP), Manavian (29./PP), Sarauer (35.) bzw. McLean (27./PP)

Strafminuten: 14 bzw. 23 plus Spieldauer Pelech

Liwest Black Wings Linz - Olimpija Ljubljana 4:3 n.V. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Linz, 4200

Tore: Da Silva (9./PP2, 26./PP), Schofield (56.), Broda (66.) bzw. Bussieres (15./PP), Langkow (31.), Selan (59.)

Strafminuten: 16 bzw. 8

Dornbirner EC - VSV 3:4 (2:1, 1:0, 0;3)

Dornbirn, 2100

Tore: Grabher- Meier (12./PP), Siddall (18./PP), Schmidt (33./PP) bzw. B. Petrik (5.), Oullet- Blain (43.), Johner (52./PP, 57.)

Strafminuten: 10 bzw. 14