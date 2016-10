Salzburg und Vienna Capitals feiern Auswärtssiege

Red Bull Salzburg und die Vienna Capitals haben am Sonntag den Paarlauf an der Tabellenspitze der Eishockey- Liga fortgesetzt. Die Roten Bullen verteidigten mit einem 3:1- Sieg bei Fehervar die Tabellenführung vor den punktegleichen Wienern, die in Innsbruck mit 4:2 siegten.