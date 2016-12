Salzburg und Linz siegen - KAC- Erfolgslauf endet

Titelverteidiger Salzburg und die Black Wings Linz starten in der Erste Bank Eishockey Liga gleichauf zwölf Punkte hinter Tabellenführer Vienna Capitals ins neue Jahr. Die Salzburger gewannen am Freitag zu Hause gegen Znojmo dank starker Schlussphase 4:2, die Linzer siegten in Innsbruck problemlos 5:1. Die Capitals hatten sich bereits am Donnerstag 4:1 gegen Dornbirn durchgesetzt.