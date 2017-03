Salzburg nach 3:2 gegen Graz im EBEL- Halbfinale

Die Viertelfinal- Serien der Erste Bank- Eishockey- Liga sind in dieser Saison so rasch beendet worden wie nie zuvor seit Einführung des "best of seven"- Modus (2008/09). Red Bull Salzburg zog am Mittwoch nach einem 3:2- Erfolg gegen die Graz 99ers mit 4:1 Siegen ins Halbfinale ein, damit waren in der Runde der letzten acht nur 18 Partien nötig.