Salzburg gewinnt wieder in der Verlängerung

Eishockey- Meister Red Bull Salzburg hat am Sonntag seinen zweiten 4:3- Sieg nach Verlängerung in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gelandet. Nach dem Erfolg am Freitag in Dornbirn setzte sich der Titelverteidiger daheim gegen Innsbruck durch, schlitterte dabei aber nur hauchdünn an einer Niederlage dabei.