Russland ringt die Schweden zum Auftakt nieder!

Rekord- Weltmeister Russland ist am Freitag mit einem 2:1- Erfolg nach Penaltyschießen über Schweden in die Eishockey- WM in Köln und Paris gestartet. Vor 18.537 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Arena verwandelte Artemi Panarin von den Chicago Blackhawks den entscheidenden Penalty.