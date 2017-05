Russland, Kanada, Finnen & Schweden im Halbfinale

Im Halbfinale der WM in Köln und Paris kommt es zum Duell der Eishockey- Großmächte zwischen Russland und Kanada. Die "Sbornaja" gewann am Donnerstag im Viertelfinale von Paris gegen Tschechien mit 3:0 und kann sich nun am Samstag für die 1:6- Niederlage vom Endspiel 2015 gegen die Kanadier revanchieren, die sich gegen Gastgeber Deutschland 2:1 durchsetzten. In der zweiten Vorschlussrunden- Partie treffen Vorjahresfinalist Finnland und der neunfache Weltmeister Schweden aufeinander. Die Finnen gewannen gegen die USA mit 2:0. Mitfavorit Schweden bezwang Außenseiter Schweiz mit 3:1. Beide Halbfinali werden ebenso wie das Endspiel in Köln ausgetragen.