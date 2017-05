Russland holt mit 5:3 über Finnland WM- Bronze

Russland hat bei der 81. Eishockey- WM so wie im Vorjahr die Bronzemedaille geholt. Die Russen entschieden am Sonntag in Köln das Spiel um Rang 3 gegen Finnland, Vizeweltmeister des Vorjahres, mit 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) für sich. Die "Sbornaja" gewann zum vierten Mal in Folge eine WM- Medaille.