Raffl- Tor bei 5:2 der Flyers in Winnipeg

Michael Raffl hat sich im dritten Spiel hintereinander in die Scorerliste der Philadelphia Flyers eingetragen. Der Kärntner Eishockey- Stürmer erzielte am Donnerstag beim 5:2- Heimsieg gegen die Winnipeg Jets sein drittes Saisontor und hat in den jüngsten drei NHL- Partien zwei Tore und einen Assist verbucht.