Raffl gewinnt Österreicher- Duell mit Grabner

Michael Raffl hat am Mittwoch gegen Michael Grabner das Duell der beiden Villacher Eishockey- Stürmer in der National Hockey League (NHL) gewonnen. Raffl siegte mit den Philadelphia Flyers bei den New York Rangers mit 2:0. Die Detroit Red Wings kassierten mit dem wieder genesenen Thomas Vanek gegen die Toronto Maple Leafs eine 0:4- Heimniederlage.