Pleiten für NHL- Klubs ohne verletzte Österreicher

Ohne ihre Kärntner Stürmer Michael Grabner und Michael Raffl haben die New York Rangers und die Philadelphia Flyers am Donnerstag in der NHL Niederlagen kassiert. Die Rangers mussten sich ohne den an der Hüfte verletzten Grabner bei den Carolina Hurricanes mit 3:4 geschlagen geben. Die Flyers, denen Raffl wegen einer Knieverletzung noch länger nicht zur Verfügung steht, verloren in Toronto 2:4.