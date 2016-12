Philadelphia feiert mit Raffl 9. Sieg in Folge

Die Philadelphia Flyers haben in der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL ihren Erfolgslauf fortgesetzt. Die Flyers gewannen am Sonntag mit Michael Raffl in Detroit gegen die Red Wings mit Thomas Vanek 1:0 nach Verlängerung und feierten den neunten Sieg in Folge. Die New York Rangers besiegten mit Michael Grabner die New Jersey Devils mit 5:0.