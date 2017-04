Österreichs Eishockeyteam besiegt Ungarn mit 3:1

Österreichs Eishockey- Nationalteam hat bei der WM der Division 1A in Kiew das erste Schlüsselspiel gewonnen. Die ÖEHV- Auswahl besiegte am Montag Ungarn mit 3:1 (1:1,0:0,2:0) und ist damit weiter im Rennen um einen der zwei Aufstiegsplätze. Der nächste Gegner ist am Dienstag (19.30 Uhr) die Ukraine, die nach zwei Runden als einzige Mannschaft noch punktlos ist.