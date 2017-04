ÖEHV- Team muss sich Schweden 2:6 geschlagen geben

Der neunfache Weltmeister Schweden ist Österreichs Eishockey- Nationalmannschaft erwartungsgemäß eine Nummer zu groß gewesen! Im ersten von zwei Testspielen schlug sich die ÖEHV- Auswahl in Linz achtbar, musste sich aber mit 2:6 geschlagen geben. Spiel zwei steigt am Donnerstag in Wien. Zwei Stürmer der Black Wings Linz sorgten zur Freude der 3.639 stimmungskräftigen Zuschauer in der gut gefüllten Linzer Eishalle für die Tore. Fabio Hofer zum 1:3 (30.) und Brian Lebler zum 2:4 (53.) erzielten die zwei Tore der Heimischen, was einem ÖEHV- Team gegen Schweden zuletzt vor 15 Jahren gelungen war.