NHL: Raffl- Team behauptet Play- off- Platz

Die Philadelphia Flyers haben mit dem Kärntner Eishockey- Stürmer Michael Raffl in der NHL den zweiten Sieg in ebenso vielen Tagen eingefahren. Die Flyers setzten sich am Donnerstag im letzten Spiel vor der viertägigen Pause wegen des All- Star Wochenendes zu Hause gegen die Toronto Maple Leafs mit 2:1 durch.