NHL: Niederlagen für Grabner und Vanek

Die New York Rangers sind am Dienstag im Spitzenspiel der National Hockey League (NHL) bei den Pittsburgh Penguins 2:7 untergegangen. Michael Grabner traf zwar nach sieben Spielen ohne Tor endlich wieder, die Rangers kassierten nach dem 2:3 des Kärntners zu Beginn des Schlussdrittel gegen Sidney Crosby und Co. aber noch vier Treffer.