NHL: Kleine Play- off- Chance für Raffl- Team

Die Philadelphia Flyers hoffen nach einem Sieg weiter auf die Teilnahme am Play- off der NHL. Am Donnerstag gewannen sie ohne den rekonvaleszenten Kärntner Michael Raffl gegen die New York Islanders mit 6:3. Die Aufstiegschance ist angesichts des Rückstands von sechs Punkten auf den zweiten Wildcard- Platz bei fünf ausstehenden Spielen aber gering.