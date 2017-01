NHL: Grabner geht bei Torfestival leer aus

Die New York Rangers haben am Dienstag in Madison Square Garden ein wahres Torfestival gegen die Dallas Stars 6:7 verloren. Michael Grabner ging auch bei der dritten Rangers- Niederlage in Serie leer aus. Der Kärntner ist mit 19 Saisontreffern aber nach wie vor bester Torschütze seines auf Rang fünf der Eastern Conference liegenden Teams.