NHL: Grabner- Gala bei 6:1 der New York Rangers

"Ich habe großartige Mitspieler und heute meine Geschwindigkeit ausgespielt, das hat gut funktioniert", betonte Matchwinner Grabner, der zum dritten Mal in seiner NHL- Karriere drei Treffer in einem Spiel erzielte. Zuletzt war ihm dies am 11. Februar 2011 geglückt. "Wir haben als Linie so viele Chancen herausgespielt, dass wir sogar noch mehr Tore erzielen hätten können."

Michael Grabner (Bildmitte) Foto: Getty Images

Der Villacher schlug erstmals in der 27. Minute zu, nachdem er den Puck von Brady Skjei optimal serviert bekommen hatte. Sein zweiter Treffer resultierte aus einem schnellen Break in der 50. Minute, ebenso der dritte zum zwischenzeitlichen 6:0 (55.). Erst danach glückte den Gästen aus Florida noch der Ehrentreffer (57.).

Vanek und Raffl weiter verletzt

Die Philadelphia Flyers ohne den verletzten Michael Raffl kamen zu einem 4:3- Erfolg gegen die Carolina Hurricans, die Detroit Red Wings unterlagen - ebenfalls ohne Thomas Vanek - dagegen zu Hause den Florida Panthers 2:5.

NHL- Ergebnisse vom Sonntag:

New York Rangers (mit Michael Grabner/3 Tore) - Tampa Bay Lightning 6:1

Detroit Red Wings (ohne Thomas Vanek/verletzt)- Florida Panthers 2:5

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers (ohne Michael Raffl/verletzt) 3:4

Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 1:3

New York Islanders - Toronto Maple Leafs 5:1

Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 3:0

Edmonton Oilers - Ottawa Senators 0:2

Calgary Flames - Washington Capitals 1:3