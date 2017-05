New York Rangers trotz Grabner- Assist im Rückstand

Den New York Rangers mit dem Villacher Michael Grabner sind im Conference- Halbfinale der NHL in Rückstand geraten. Die Blueshirts verloren am Samstag bei den Ottawa Senators mit 4:5 nach Verlängerung und liegen in der "best of seven"- Serie mit 2:3 zurück. Damit können die Senators am Samstag im Madison Square Garden den Einzug ins NHL- Halbfinale fixieren.