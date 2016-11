Michael Grabner trifft und trifft und trifft

Michael Grabner und seine New York Rangers eilen in der NHL weiter von Erfolg zu Erfolg. Am Samstag fixierte der Kärntner den Endstand von 5:2 für die Rangers bei den Boston Bruins. Grabners Landsmann Michael Raffl blieb hingegen bei der 4:5- Niederlage seiner Philadelphia Flyers bei den Montreal Canadiens ohne Scorerpunkt.