Michael Grabner trifft bei Rangers- Niederlage

Der Kärntner Michael Grabner hat am Freitag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL sein elftes Saisontor erzielt, mit den New York Rangers bei den Columbus Blue Jackets aber 2:4 verloren. Der Villacher erzielte in der 32. Spielminute den Anschlusstreffer zum 1:2, nach dem durch Mika Zibanejad gelungen Ausgleich (49.) hatten aber die Gastgeber das bessere Finish.