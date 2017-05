Lettland holt 3. Sieg beim 3. WM- Auftritt!

Am Dienstag bezwangen die Balten Abstiegskandidat Italien knapp mit 2:1. Andris Dzerins traf in der 13. Minute im Powerplay zum Ausgleich und in der 59. Minute entscheidend. Die Letten hatten sich zuvor bereits gegen Dänemark (3:0) und die Slowakei (3:1) durchgesetzt.

In der Vorrundengruppe in Paris vergrößerten sich die Abstiegssorgen des slowenischen Teams. Nach dem 1:5 gegen Norwegen hat Slowenien aus drei Partien nur einen Punkt geholt und liegt vor dem punktlosen Weißrussland auf dem vorletzten Tabellenrang. Die beiden Gruppenletzten am Ende der Vorrunde steigen ab.

Die Ergebnisse:

Gruppe A - 5. Spieltag:

Italien - Lettland 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Tore: Insam (4.) bzw. Dzerins (13./PP, 59.)

Slowakei - Dänemark 3:4 n.P. (0:1, 0:2, 3:0/0:0- 0:1)

Tore: Gernat (42.), Bliznak (47./PP), Miklik (52./PP) bzw. Hardt (17./PP), Russell (25.), Poulsen (40.), Green (entscheidender Penalty)

Gruppe B - 5. Spieltag:

Slowenien - Norwegen 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Tore: Sabolic (40.) bzw. M. Olimb (6.), K. Olimb (15.), Forsberg (19.), Reichenberg (39./PP), Thoresen (60.)

Schweiz - Frankreich 3:4 n.P. (0:1, 2:0, 1:2/0:0- 0:1)

Tore: Praplan (22., 24.), Ambühl (54.) bzw. Auvitu (3./SH), Da Costa (44./PP und entscheidender Penalty), Rech (56.)