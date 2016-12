Kehrt Medvescak Zagreb in die EBEL zurück?

Die Meldefrist für eine Teilnahme an der EBEL- Saison 2017/18 endet am 15. Jänner 2017. Medvescak Zagreb war 2013 nach vier Saisonen in der EBEL in die ebenfalls multinationale, höchste russische Eishockey- Liga KHL gewechselt.

Neben den formalen Agenda- Punkten wurde auch die Annahme der Hockey- Europe- Regeln ab der Saison 2017/18 beschlossen. Darunter fällt auch die Adaption der Overtime- Regelung, die für fünf Minuten ein attraktives 3 gegen 3 vorsieht.

Ein positives Zwischenfazit gab es zur von der EBEL organisierten Sky Alps Hockey League (AHL), die sich in kürzester Zeit als ideale Plattform für junge Spieler etabliert habe. So wurden wieder mehr Nachwuchsspieler an die Erste Bank Eishockey Liga herangeführt, die Anzahl an Ausbildungslizenzen stieg im zweiten Jahr auf 62 an.