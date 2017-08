KAC verliert in der CHL bei Frölunda mit 1:2

Österreichs Eishockey- Rekordmeister KAC hat in der Champions Hockey League im zweiten Spiel die erste Niederlage kassiert. Nach dem 6:3 zum Auftakt am vergangenen Donnerstag gegen Gap Rapaces setzte es am Samstag in Gruppe H auswärts gegen Frölunda Göteborg ein 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).