KAC nach Overtime- Sieg in Salzburg vor Finaleinzug

Der KAC spielte im mit 3.400 Zuschauern ausverkauften Volksgarten von Beginn an extrem druckvoll und ging in der zwölften Minute verdient in Führung. Der Ex- Salzburger Marco Bruckner bezwang mit seinem ersten Play- off- Tor Bernhard Starkbaum. Der Red- Bulls- Goalie machte bei diesem Treffer keine gute Figur, verhinderte aber davor und danach einen noch höheren Rückstand der Gastgeber. Salzburg hatte dann zu Beginn des Mittelabschnitts eine 1:18- minütige 5:3- Überzahl, gab während dieser Phase aber keinen einzigen Torschuss ab. Erst in der 36. Minute glückte Ryan Duncan per Abstauber mit seinem vierten Play- off- Treffer der Ausgleich für den Titelverteidiger (36.). Doch nicht einmal drei Minuten später ging der KAC durch einen Weitschuss von Steven Strong neuerlich in Front (39.).

Das Schlussdrittel begann nach mehrminütiger Verspätung wegen einer defekten Bandentüre mit Dauerdruck der Salzburger, die aber nur selten gefährlich wurden. Im Gegensatz zu den Gästen, die durch Mark Popovic eine weitere Topchance hatten (48.), bei der sich Starkbaum zum wiederholten Mal an diesem Abend auszeichnete. Wenig später scheiterte dann auf der Gegenseite Thomas Raffl zweimal aus kürzester Distanz am ebenfalls in Hochform agierenden KAC- Goalie David Madlener. Beim 2:2- Ausgleich durch Bill Thomas im Powerplay war aber auch der Schlussmann der Klagenfurter machtlos, weil ihm beim Schuss ins kurze Eck die Sicht verstellt war (55.).

Die Antwort der Gäste folgte nur dreieinhalb Minuten später, als Jamie Lundmark in Überzahl die neuerliche KAC- Führung besorgte (58.). Salzburg musste deshalb im Finish alles auf eine Karte setzen, nahm Starkbaum vom Eis und wurde 17 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit mit dem Ausgleich durch Duncan belohnt (60.). In der Verlängerung gab es zunächst hochkarätige Chancen auf beiden Seiten, die von den Goalies Starkbaum (insgesamt 36 "Saves") bzw. Madlender (32) entschärft wurden, ehe Ziga Pance zum Matchwinner avancierte. Der 28- jährige Slowene wurde im Powerplay ideal von Thomas Koch bedient und sorgte nach 6:43 Minuten der Overtime für den "sudden death" der Salzburger (67.).

Das Halbfinal- Ergebnis ("best of seven", fünftes Spiel):

Red Bull Salzburg - KAC 3:4 n.V. (0:1, 1:1, 2:1/0:1)

Salzburg, 3400

Tore: Duncan (36., 60.), Thomas (55./PP) bzw. Brucker (12.), Strong (39.), Lundmark (58./PP), Pance (67./PP)

Strafminuten: 6 bzw. 8

Stand in der Serie: 2:3