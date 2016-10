Innsbruck und Dornbirn siegen dank später Tore

Den entscheidenden Treffer für Innsbruck erzielte in der 56. Minute Benedikt Schennach, ebenfalls im Schlussdrittel hatte Tyler Spurgeon (49.) den 3:3- Ausgleich besorgt. Die Tiroler holten damit den vierten Sieg gegen Fehervar en suite und schrieben in der Fremde erstmals nach fünf Pleiten wieder an. Der Vorletzte aus Ungarn kassierte die vierte Niederlage hintereinander.

Abgeschlagenes Schlusslicht ist weiterhin Olimpija Ljubljana, das im dritten Spiel binnen vier Tagen aber Dornbirn lange Zeit Paroli bot. Erst Michael Caruso machte für die Vorarlberger (55.) von der blauen Linie im Kellerderby alles klar.

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 13 10 0 3 20 30 2. Vienna Capitals 13 10 0 3 12 28 3. Linz 13 9 0 4 15 27 4. Bozen 14 8 0 6 4 24 5. Innsbruck 14 7 0 7 3 22 6. Graz 13 7 0 6 11 22 7. KAC 13 6 0 7 6 20 8. Znaim 13 7 0 6 -8 19 9. VSV 13 5 0 8 -3 15 10. Dornbirn 14 4 0 10 -14 14 11. Szekesfehervar 13 4 0 9 -16 12 12. Olimpija Laibach 14 3 0 11 -30 7