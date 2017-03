Halbfinal- Play- off: Bullen und Capitals legen nach

In der Erste Bank Eishockey Liga könnten auch im Halbfinal- Play- off die Entscheidungen früh fallen. Nach der kürzesten Viertelfinal- Serie der EBEL- Geschichte stellten am Freitag Red Bull Salzburg und die Vienna Capitals in den "best of seven"- Serien jeweils auswärts auf 2:0. Der Titelverteidiger gewann beim KAC 4:1, während die Wiener beim HCB Südtirol mit 3:2 nach der 2. Verlängerung reüssierten.