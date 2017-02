Graz und Znojmo holen sich letzte Play- off- Tickets

Die Graz 99ers und HC Znojmo haben sich die letzten beiden Play- off- Tickets in der Erste Bank Eishockey Liga gesichert! Die Steirer setzten sich am Dienstag zu Hause gegen den Dornbirner EC knapp 4:3 durch und beendeten damit die Qualifikationsrunde mit 25 Punkten auf Rang eins. Znojmo landete nach einem 7:0- Sieg gegen Ljubljana mit 23 Zählern dahinter. Für Dornbirn (19) ist die Saison zu Ende. Der Villacher SV, Ljubljana und Fehervar hatten schon zuvor keine Aufstiegschancen mehr gehabt.