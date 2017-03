Grabner und New York Rangers stehen im Play- off

Für Thomas Vanek und die Florida Panthers wird die Saison dagegen nach dem Grunddurchgang enden. Die Panthers unterlagen in Toronto den Maple Leafs mit 2:3 und haben vor den abschließenden sechs Spielen neun Punkte Rückstand auf die Play- off- Plätze.

Im Air Canada Center von Toronto war Auston Matthews der Star des Abends. Der 19- Jährige brachte die Kanadier mit 1:0 in Führung und stellte mit seinem 35. Saisontor einen neuen Clubrekord für Tore eines Rookies (Neulings) auf. Wendel Clark hatte in seiner ersten NHL- Saison (1985/86) für die Maple Leafs 34 Treffer erzielt. Matthews ist nach Alexander Owetschkin (52 Tore 2005/06) und Sidney Crosby (39 Tore 2005/06) erst der dritte Rookie in den vergangenen 22 Jahren, der diese Marke erreicht hat.

In der Western Conference qualifizierten sich die Edmonton Oilers dank eines 2:1- Heimsiegs gegen die Los Angeles Kings erstmals seit 2006 für das Play- off. Nachdem im Vorjahr erstmals seit 46 Jahren kein einziger kanadischer Club im Play- off dabei war, haben heuer neben den Oilers auch Rekordchampion Montreal Canadiens, die Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs und Calgary Flames gute Chancen auf den Aufstieg.

NHL- Ergebnisse :

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 3:2

San Jose Sharks - New York Rangers 5:4 n.V.

Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 3:2 n.P.

New Jersey Devils - Winnipeg Jets 3:4 n.P.

Boston Bruins - Nashville Predators 4:1

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 4:1

Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 3:1

Montreal Canadiens - Dallas Stars 4:1

Minnesota Wild - Washington Capitals 4:5 n.V.

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 2:1

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 1:4