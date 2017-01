Grabner trifft im Österreicher- Duell doppelt

Michael Grabner hat am Mittwoch in der NHL groß aufgespielt. Der Stürmer der New York Rangers erzielte beim 5:2- Auswärtssieg bei den Philadelphia Flyers zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Sein für Philadelphia stürmender Villacher Freund Michael Raffl verbuchte einen Assist. Thomas Vanek verlor mit den Detroit Red Wings bei den Anaheim Ducks mit 0:2.