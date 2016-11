Grabner stark: Doppeltorschütze bei Rangers- Sieg

Michael Grabner kann sich über den besten Saisonstart seiner Karriere freuen. Der österreichische Eishockey- Stürmer erzielte am Sonntag beim 3:1- Auswärtssieg der New York Rangers bei den Edmonton Oilers zwei Tore und liegt in zwei Statistiken auf Platz zwei der National Hockey League (NHL). Grabner ist mit zehn Treffern zweitbester Torschütze und ist auch in der Plus/Minus- Wertung die Nummer zwei.